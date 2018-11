F1, GP Abu Dhabi 2018: come vederlo in tv su Sky e TV8. Il palinsesto e gli orari

Il circus si trasferisce a Yas Marina dal 23 al 25 novembre per il Gran Premio di Abu Dhabi 2018, ultima prova del Mondiale di Formula Uno. Con entrambi i Mondiali già assegnati a Lewis Hamilton e alla Mercedes, l’ultimo weekend stagionale sarà utile per definire i piazzamenti finali nel Campionato e per proiettarci verso la lotta iridata della prossima annata. Il finlandese Kimi Raikkonen si appresta ad affrontare l’ultima gara della sua lunga avventura in Ferrari, scuderia con cui ha vinto il titolo iridato al primo anno nel 2007. Probabilmente la corsa di Abu Dhabi rappresenterà l’ultima grande chance di vincere un Gran Premio di Formula 1 (almeno nei prossimi due anni) sia per il finnico della Rossa, che passerà in Alfa Romeo-Sauber, sia per l’australiano della Red Bull Daniel Ricciardo, il quale si trasferirà alla Renault al termine di questa stagione. Si preannuncia un fine settimana abbastanza equilibrato ed interessante nella lotta tra i tre top team per la vittoria di tappa, anche se le Frecce D’Argento sono sempre salite sul gradino più alto del podio su questa pista nell’era ibrida (dal 2014), perciò si presentano coi favori del pronostico anche per questa edizione.

Tutte le sessioni del weekend (incluse la GP3 e la Formula 2) verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 ed in streaming su Sky Go (riservato ai soli abbonati), mentre TV8 manderà in onda le qualifiche e la gara in differita. OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento, per non perdervi nemmeno un minuto dell’ultimo appuntamento stagionale con il Mondiale di F1. Di seguito il calendario completo e la programmazione dettagliata del Gran Premio di Abu Dhabi 2018, ultimo round della stagione.

La programmazione di SKY Sport F1/HD

Venerdì 23 novembre

ore 7.15-8.00, GP3, Prove libere 1, diretta

ore 8.30-9.15, F2, Prove libere, diretta

ore 10.00-11.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 12.10-12.40, GP3, Qualifiche, diretta

ore 14.00-15.30, F1, Prove libere 2, diretta

ore 16.00-16.30, F2, Qualifiche, diretta

ore 18.45, 21.00 e 24.00, F1, Prove libere 2, repliche

Sabato 24 novembre

ore 9.30-10.15, GP3, Gara 1, diretta

ore 11.00-12.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 14.00, F1, Qualifiche, diretta

ore 15.40-16.45, F2, Gara 1, diretta

ore 21.00 e 24.00, F1, Qualifiche, repliche

Domenica 25 novembre

ore 9.10-9.45, GP3, Gara 2, diretta

ore 10.35-11.20, F2, Gara 2, diretta

ore 14.10, F1, Gara, diretta

ore 17.00 e 23.00, F1, Gara, repliche

ore 21.00, F1, Gara, sintesi

La programmazione di TV8

Sabato 24 novembre:

ore 20.00, F1, Qualifiche, differita

Domenica 25 novembre

ore 21.15, F1, Gara, differita













