F1, Flavio Briatore: “Alonso avrebbe vinto il Mondiale con questa Ferrari. Forse ritornerà…”

“Fernando Alonso con la Ferrari attuale avrebbe vinto il titolo piloti al 100%. Lo abbiamo conquistato due volte con una Renault molto meno competitiva, figurarsi…“. Parole di Flavio Briatore che è arrivato ad Abu Dhabi per abbracciare l’asturiano in occasione del suo ultimo Gran Premio in Formula Uno, almeno per ora: il due volte Campione del Mondo di F1 saluta il Circus dopo 17 stagioni, a 37 anni ha deciso di chiudere (almeno momentaneamente) con la massima categoria automobilistica per concentrarsi sulla 500 Miglia di Indianapolis e conquistare la mitica Tripla Corona.



Il manager italiano ha elogiato il suo pupillo con cui ha conquistato due titoli iridati ai tempi della Renault e ritiene che la Ferrari avrebbe conquistato il Mondiale se avesse puntato su Alonso, grande ex sostituito da Sebastian Vettel che quest’anno ha commesso troppi errori. Briatore però non è convinto che quello di Fernando sia un addio come riporta la Gazzetta dello Sport: “Per il momento si prende un anno sabbatico, utile per disintossicarsi dopo quattro stagioni frustranti con una McLaren dalle prestazioni ridicole. Ma non sarei tanto sicuro che non tornerà in F1, è una delle poche star riconoscibili di questo sport e perderlo è come per il Real Madrid perdere Cristiano Ronaldo. Sono certo che, anche a 37 anni, con la macchina giusta sarebbe il migliore assieme a Hamilton. Purtroppo per vincere adesso ci sono sole due possibilità: Mercedes o Ferrari. Magari qualcuno in questi team si accorgerà che fanno comodo due campioni”.













Foto: EFECREATA.COM / Shutterstock.com