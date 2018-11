eSports, Super Smash Bros. Ultimate chiude le porte ai manga! Sakurai non cambia opinione rispetto a dieci anni fa

Dieci anni or sono, il direttore di Super Smash Bros. Ultimate, Masahiro Sakurai, aveva un’idea ben precisa in mente. Purtroppo, allora quella sua idea non prevedeva alcun personaggio di manga o anime all’interno del titolo Nintendo, ma ora i fan hanno chiesto nuovamente. Sapete lui che ha detto? No… ha detto no un’altra volta. Vediamo se le sue motivazioni riusciranno a convincerci di questa sua scelta.

Super Smash Bros. Ultimate rimane ancorato al passato!



Sakurai, il direttore del gioco sopracitato, sembra essere molto tradizionalista. Dieci anni fa qualche richiesta gli fece rispondere negativamente ai suoi fan, dicendo che non voleva personaggi di manga o anime nel suo titolo. In una recente intervista, a distanza di quasi un decennio, Sakurai si è sentito in vena di replicare allo stesso modo. «È impossibile unire i personaggi dei manga in Super Smash Bros. Ultimate.

Mentre possiamo accettare personaggi di altre aziende, non possiamo, in nessuna circostanza, prendere qualsiasi cosa ci propongono. Questo perché Super Smash Bros. è un gioco che richiede la collaborazione di tutti». Delle motivazioni non certo molto esplicative, ma non siamo noi a poter scegliere in questo caso, purtroppo. Nel frattempo, vi ricordiamo che la lista di personaggi e DLC è già stata scelta e molti di essi quindi già presentati ufficialmente.

Foto: italiaesports.com