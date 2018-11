eSports, Mondiali di Street Fighter V: un italiano vola a Parigi! Pronti a fare il tifo per Geecko

Il Red Bull Kumite, un evento di fama internazionale, metterà in scena l’ultima fase dei mondiali di Street Fighter V. L’intero weekend, che comprende il 10 e l’11 novembre, verrà organizzato all’interno della Salle Wagram di Parigi, e vedrà i migliori sedici giocatori al mondo affrontarsi in scontri fino all’ultimo sangue virtuale! Tra di loro, anche un italiano fa la sua prima apparizione nella scena competitiva degli eSport.

Sarà Geecko, l’italiano sconosciuto, a vincere i mondiali di Street Fighter?

Leandro “Geecko” Vilardo, questo è il nome di colui che ha vinto il titolo di campione italiano durante l’Italian Qualifier a luglio. Questo ragazzo, di soli ventidue anni, ha sbaragliato la concorrenza contro ogni pronostico, meritandosi un biglietto per Parigi. Infatti, lui e altri tredici proplayer si sfideranno a suon di clic per aggiudicarsi il titolo mondiale. In realtà però, a duellare saranno in sedici: quasi 250 giocatori si affronteranno come ultima chance per qualificarsi. I migliori due si uniranno agli altri quattordici nell’ultima giornata, domenica, per il gran finale. Ma bando alle ciance, ecco di preciso date e orari degli eventi che potete ammirare in streaming.

SABATO 10 NOVEMBRE: Last Chance Qualifier

10:30: Inizio del livestream

10:30 – 15:30: Fase a gironi

15:45 – 17:00: Incontri dalla TOP 48 alla TOP 16

17:00 – 22:00: Incontri TOP 16. I due vincitori si qualificheranno per il Red Bull Kumite!

22:00 – 00:00: Salty Suite

DOMENICA 11 NOVEMBRE: Red Bull Kumite

13:00 – 13:45: Apertura

14:15 – 14:35: Inizio del livestream – Cerimonia di apertura

14:35 – 17:30: Incontri dalla TOP 16 alla TOP 12

17:50 – 20:00: Incontri dalla TOP 12 alla TOP 4

20:00 – 22:00: Incontri dalla TOP 4 alla Finale

