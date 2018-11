eSports, FIFA 2019 è ingiocabile? Tutti i problemi del celebre videogioco di calcio

Nel video qui sopra, riportiamo Krasi, campione europeo di FIFA 2010, lamentarsi dei problemi col titolo corrente. Descrive FIFA 19 come davvero «ingiocabile», problemi dovuti al lag e soprattutto a un button delay che a volte supera i TRE secondi! Ovviamente, lui non è l’unico ad arrabbiarsi, infatti tutta la community si sta scagliando contro i server EA, e anche altri pro-player. Infatti è il caso di menzionare il campione mondiale 2017, Spencer “Huge Gorilla” Ealing. I problemi di FIFA 19 riguardano più che altro la sua modalità prediletta, Ultimate Team, il che li rende ancora più sgradevoli. Tutti accusano un forte lag e button delay, quindi non può essere il PC scarsone di un singolo giocatore.

Voi siete stati fortunati o siete stati colpiti come gli altri da questi avvenimenti? Come faremo a fare i goal della settimana se non sappiamo dove si trova davvero la palla? Speriamo che risolvano presto.