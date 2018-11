Equitazione, FEI World Cup Stoccarda 2018-2019: in Germania spazio a dressage, salto e driving

Nuova tappa per la FEI World Cup di equitazione 2018/19, che questa settimana fa tappa a Stoccarda, in Germania, in uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Il German Master vedrà infatti disputarsi gare di dressage, salto e driving, oltre alla competizione riservata ai pony e alle gare minori, per una full immersion di cinque giorni nel mondo dei cavalli.

Tra i protagonisti annunciati c’è sicuramente la padrona di casa Isabell Werth, seconda, terza e quarta nel ranking di dressage, in sella ad Emilio e Weihegold Old, con cui è lontana appena una lunghezza dalla statunitense Laura Graves.

Tanta Germania anche nel salto, dove Hans-Dieter Dreher sta dominando la stagione europea, insediato dal francese Kevin Staut, oltre allo svizzero Martin Fuchs, vincitore a Lione su Clooney 51.

Non c’è ancora l’ufficialità, ma si prevede una partecipazione anche dalla delegazione italiana, soprattutto da Luca Maria Moneta nel salto, mentre Alberto Zorzi e Lorenzo De Luca saranno di scena a Praga, nell’ambito del Longines Global Champions Tour Super Grand Prix.

Il programma dell’evento:

Venerdì 16 novembre

Ore 15:45 Ponies Trophy

Sabato 17 novembre

Ore 12:45 Driving

Ore 16:30 Dressage

Domenica 18 novembre

Ore 15 Salto

Foto: Giancarlo Della Riva – Live Photo Sport