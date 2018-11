Equitazione, FEI World Cup Madrid 2018-2019: in Spagna spazio a Dressage e Salto

La FEI World Cup non conosce sosta, e questo fine settimana farà tappa a Madrid, in Spagna, nell’ambito della Madrid Horse Week, con gare di dressage e salto, che assegneranno punti per la Coppa del Mondo.

Il programma vedrà disputarsi prima la competizione di dressage, precisamente sabato 24 alle ore 13, con la tedesca Isabell Werth che partirà nuovamente con i favori del pronostico, complice anche il successo nella tappa casalinga di Stoccarda, provando anche a superare la statunitense Laura Graves in cima alla classifica.

Dal punto di vista italiano interesserà però maggiormente la gara di salto, in programma domenica 25 alle ore 13, dove gli alfieri azzurri proveranno a rendersi protagonisti, come come hanno fatto a Stoccarda, anche se non si conoscono ancora i convocati per la trasferta spagnola. La formula sarà quella del jump-off, quindi sarà vietato commettere errori, giocandosi poi contro il tempo il miglior piazzamento.

Il programma della competizione:

Sabato 24

Ore 13 Dressage

Domenica 25

Ore 13 Salto ostacoli con jump-off

Ore 17:30 Dressage

Foto: Giancarlo Della Riva – Live Photo Sport