Equitazione, FEI World Cup Driving Lione 2018: successo dell’elvetico Jérome Voutaz, rovinata la festa olandese

Si è disputata a Lione, in Francia, la prima tappa della FEI Driving World Cup di equitazione: a rovinare la festa olandese, con gli Orange che avevano monopolizzato i primi tre posti in qualifica, ci ha pensato lo svizzero Jérome Voutaz, che dopo essersi guadagnato il drive-off per il rotto della cuffia ha messo in riga gli olandesi Koos De Ronde e Bram Chardon.

L’elvetico Voutaz ha chiuso la prova di spareggio in 163.52, mentre De Ronde ha impiegato 168.64 e Chardon 177.38. Fuori dalla seconda parte di gara il magiaro József Dobrovitz, quarto sul percorso base in 172.83, l’altro olandese Ijsbrand Chardon, quinto in 178.38, il francese Benjamin Aillaud, sesto in 189.21, e lo statunitense Chester Weber, settimo in 196.82.

In classifica coglie dieci punti l’elvetico, che ovviamente va in testa, davanti a De Ronde (sette), Bram Chardon (cinque) e Ijsbrand Chardon (due), mentre resta a zero il magiaro József Dobrovitz. La seconda delle nove tappe è in programma a Stoccarda, in Germania, dal 14 al 18 novembre.













Foto: Mario Grassia / FISE