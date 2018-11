Equitazione, FEI Driving World Cup Lione 2019: tripudio olandese nella prima giornata

Nuova tappa per la Coppa del Mondo di equitazione, specialità driving, che a Lione ha visto un vero e proprio tripudio olandese nella prima competizione, con ben tre orange ai primi tre posti, che si sono giocati il primato al drive-off.

Il successo va infatti al terzetto composto da Bram Chardon, Lianne Chardon e Mauritis Hallo, capaci di completare la prova in 322.65 secondi (appena 4” di penalità), aggiudicandosi il montepremi di 3.100€, a bordo di Conversano, Incitato Pandur, Dreef Inca e Siglavy Capriola Kapitany.

In seconda piazza troviamo invece Koos De Ronde, Stefanie de Groot e Fred Avezaat, con il crono di 334.97 secondi (8” di penalità), in sella a Oosterwijk’s Kasper, Tjibbe, Favory e Favory Allegra Futar, mentre completano il podio Iisbrand Chardon, Martijn Wagner e Michiel Kwinten, che chiudono la prova in 351.94 secondi (8” di penalità). Nessun equipaggio italiano in gara.













Gianni Lombardi

Foto: Mario Grassia / FISE