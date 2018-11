Djokovic-Zverev, Finale ATP Finals 2018: data, programma, orario d’inizio e tv. Come seguire la partita

Novak Djokovic e Alexander Zverev si affronteranno nella Finale delle ATP Finals 2018, il Masters di fine anno che mette di fronte i migliori otto tennisti al mondo. Il serbo ha surclassato Kevin Anderson in semifinale e vuole chiudere al meglio la stagione che gli ha regalato Wimbledon e US Open oltre al ritorno al numero 1 del ranking, il tedesco ha invece compiuto un’impresa sconfiggendo Roger Federer e dunque proverà a sognare ancora una volta. Si preannuncia una bella battaglia sul cemento della O2 Arena di Londra (Gran Bretagna), Djokovic partirà con i favori del pronostico ma non dovrà sottovalutare l’avversario.

Di seguito la data, il programma dettagliato, il calendario e l’orario d’inizio di Djokovic-Zverev, Finale delle ATP Finals 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky.



DOMENICA 18 NOVEMBRE:

19.00 Novak Djokovic vs Alexander Zverev

DJOKOVIC-ZVEREV: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock