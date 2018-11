Djokovic-Khachanov, Finale Parigi-Bercy 2018: programma, orario e tv

Domani è il giorno della prima finale in un Masters 1000 nella carriera di Karen Khachanov. Per il russo l’ostacolo è difficilissimo, e risponde al nome di Novak Djokovic. Il serbo, che per la quinta volta è in finale a Parigi Bercy, ha perso un solo incontro dal primo turno di Wimbledon compreso a oggi, contro Stefanos Tsitsipas (a proposito, il greco sarà di scena alle Next Gen ATP Finals da martedì) a Toronto.

Il serbo è alla sua quinta volta in finale all’Accorhotels Arena, che ha però iniziato a conoscere come Palais Omnisports de Paris Bercy; per il russo, invece, non solo si tratta della prima finale parigina, ma anche della prima in un 1000, nonché di un torneo diverso da un ATP 250. Dalla sua, Khachanov ha il fatto di aver vinto tutte e tre le finali disputate in carriera sul circuito maggiore, ma qui si trova di fronte a un discorso ben differente, perché Djokovic da lunedì sarà numero 1 del mondo, e di finali ne ha vinte ben 72 sulle 103 fino ad oggi disputate. Sarà un confronto tra il nuovo che avanza e l’antico che non invecchia, e che anzi da mesi si è ripreso di forza un posto da protagonista assoluto del tennis mondiale.

La finale del Masters 1000 di Parigi Bercy tra Novak Djokovic e Karen Khachanov si disputerà alle ore 15.00 di domani, domenica 4 novembre. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 1 e in streaming su Sky Go dalle ore 15.

DOMENICA 4 NOVEMBRE

Ore 15.00 – Novak Djokovic (SRB)-Karen Khachanov (RUS) – Finale













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: lev radin / Shutterstock