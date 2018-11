Davis Cup 2018: Richard Gasquet rinuncia alla Finale tra Francia e Croazia a Lille

Niente da fare per Richard Gasquet. Il 32enne transalpino ha annunciato ufficialmente che non prenderà parte alla Finale di Coppa Davis 2018 tra la Francia e la Croazia, in programma dal 23 al 25 novembre sulla terra rossa dello Stade Pierre Mauroy di Lille. Gasquet ha comunicato il proprio forfait attraverso il suo profilo twitter perché da tempo è sofferente per una pubalgia e non è un caso che il n.26 del mondo non abbia partecipato neanche al Masters 1000 di Parigi-Bercy.

Extrêmement déçu de devoir annoncer mon forfait pour la finale. À fond avec mes coéquipiers pour aller chercher une nouvelle victoire 🇫🇷🇫🇷💪💪 pic.twitter.com/1ffQcJ0V5p — Richard Gasquet (@richardgasquet1) November 12, 2018

Con la sua assenza, il capitano Yannick Noah ha tre opzioni per il singolare: Lucas Pouille, Jérémy Chardy e Jo-Wilfried Tsonga. Tutti e tre i tennisti sono già a Marcq-en-Baroeul per completare la loro preparazione in vista dell’atto conclusivo. Successivamente si uniranno anche Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut impegnati a Londra nelle ATP Finals di doppio e tra i punti di forza della formazione di casa.













Foto: Patrick Bengtsson / Shutterstock.com