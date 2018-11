Curling, Europei 2018: nel torneo femminile Italia-Lettonia 7-11. Azzurre retrocesse nella Division B

L’impresa della salvezza dell’Italia femminile del curling agli Europei si infrange proprio sull’ultimo ostacolo: le azzurre perdono lo scontro diretto con la Lettonia per 7-11 in nove end e dicono addio alla Division A e al sogno di qualificarsi ai Mondiali in programma in Danimarca. Sarebbe bastata la vittoria non soltanto per la salvezza, ma anche per un incredibile sesto posto che sarebbe valso accesso diretto alla rassegna iridata.

L’hammer va alla Lettonia e così le azzurre sono costrette subito ad inseguire: quando tutto fa pensare ad un nulla di fatto nel primo end, le lettoni scelgono invece di restare nella home e marcare il primo punto. L’Italia sfrutta al meglio l’ultima stone nella seconda ripresa e va sul 2-1 con gran merito per la conduzione del gioco. Nel terzo end però la tensione inizia a farsi sentire per le azzurre, che si lasciano imbrigliare dalle lettoni: con il vantaggio dell’ultimo tiro le balcaniche marcano tre punti e si portano sul 4-2. L’Italia reagisce e ritrova subito la parità, complice un draw errato della skip lettone, che ci semplifica il compito per il 4-4. Il quinto end però sorride ancora alle nostre avversarie, che marcano nuovamente due punti, portandosi sul 6-4 alla pausa di metà match.

Nel sesto gioco la tattica azzurra è da applausi e le italiane rientrano sul 6-6. Anche nel settimo gioco Zappone e compagne si difendono bene, lasciando alle lettoni soltanto il punto con l’ultima stone. La svolta nel match arriva nell’ottava ripresa: le lettoni occupano molto bene la home nei pressi del bottone e l’ultimo colpo di Zappone è inefficace. Quattro punti per le balcaniche e partita virtualmente chiusa. Nel nono end le nostre avversarie controllano, le azzurre marcano soltanto un punto con l’ultima stone e sul 7-11 a fine ripresa concedono la vittoria alle avversarie.

Risultati nona giornata

Repubblica Ceca-Finlandia 10-4

Svezia-Germania 7-3

Italia-Lettonia 7-11

Svizzera-Scozia 6-5

Russia-Danimarca 12-5

Classifica finale round robin

1 Svizzera 9 vittorie

2 Svezia 7

3 Russia 6

4 Germania 5

5 Lettonia 4

6 Scozia 4

7 Danimarca 3

8 Rep. Ceca 3

9 Finlandia 2

10 Italia 2

Semifinali:

Svizzera-Germania

Svezia-Russia

Finlandia ed Italia retrocesse in Division B













Foto: WCF