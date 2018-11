Combinata nordica, Coppa del Mondo Ruka 2018: Samuel Costa torna subito protagonista, Alessandro Pittin sfortunato dal trampolino

Prima tappa stagionale in chiaroscuro per l’Italia nella Coppa del Mondo di combinata nordica. Guardando solamente ai risultati, un 26°, 41° e 43° posto nella Gundersen e una staffetta in cui non abbiamo nemmeno partecipato, si potrebbe pensare ad una fine settimana da dimenticare. Tuttavia se andiamo ad analizzare nel dettaglio le prestazioni degli azzurri, ci sono comunque degli spunti positivi da cogliere, anche se servirà lavorare molto in vista delle prossime tappe.

La notiza migliore per i colori azzurri riguarda Samuel Costa, tornato subito protagonista dopo oltre un anno di stop per un brutto infortunio al ginocchio sinistro. Il 25enne altoatesino si è confermato il combinatista più completo della nostra squadra, riuscendo a difendersi nel salto, con un 35° posto, e poi a fare un’ottima prova nel fondo, andando a rimontare nove posizioni e chiudere così nella zona punti. Ritrovare subito un buon feeling con le gare era fondamentale per Costa, che potrà sicuramente migliorare molto nel corso della stagione per arrivare pronto ai Mondiali.

Ancora una volta è stato il salto a compromettere la gara di Alessandro Pittin, che però è stato davvero sfortunato dal trampolino. Infatti il 28enne carnico ha gareggiato nel momento peggiore, essendo il primo a saltare dalla stanga numero 9 e ha trovato delle condizioni davvero al limite, che hanno accentuato le sue difficoltà. Sugli sci stretti poi Pittin ha fatto valere, come di consueto, tutta la sua classe, timbrando il sesto parziale, che non è però bastato per rimontare fino alla zona punti. Prova opaca infine per Raffaele Buzzi, che lo scorso anno a Ruka colse un ottimo 25° posto, mentre questa volta ha chiuso 43°.













Foto: Pagina FB Costa