Combinata nordica, Coppa del Mondo Ruka 2018: programma, orari e tv. Il calendario del fine settimana

Prima di dodici tappe per quanto riguarda la Coppa del Mondo di combinata nordica: il programma si apre con l’esordio stagionale in quel di Ruka. Appuntamento classico quello finlandese, con in programma la Gundersen individuale sabato e la gara a squadre domenica. Andiamo a scoprire il calendario del fine settimana nel dettaglio con gli orari e il palinsesto TV.

Prima tappa Coppa del Mondo combinata nordica



Venerdì 23 novembre

Ore 16 PCR

Sabato 24 novembre

Ore 12 salto

Ore 16 Gundersen sci di fondo 10 chilometri

Domenica 25 novembre

Ore 10.45 salto

Ore 16 4×5 chilometri staffetta













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: eWilding / Shutterstock.com