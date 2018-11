Combinata nordica, Coppa del Mondo 2019: a Ruka la prima tappa stagionale. Akito Watabe favorito, l’Italia punta su Alessandro Pittin

Questo fine settimana a Ruka si svolgerà la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2018-2019 di combinata nordica. Sarà ancora una volta la località finlandese a dare il via alla stagione del massimo circuito internazionale. Si partirà come di consueto con il Provisional Competition Round (venerdì 23 alle 15.00), in cui l’obiettivo degli atleti sarà quello di entrare nei primi 50 per ottenere la qualificazione alla Gundersen di sabato, dove si salterà dal trampolino lungo HS 142 per poi affrontare 10 km di fondo su un circuito lungo 2,5 km. Infine il programma di questo primo appuntamento si chiuderà domenica con la staffetta.

I riflettori saranno puntanti sul giapponese Akito Watabe, che ha dominato la scorsa stagione, conquistando otto vittorie, una delle quali proprio a Ruka. Le sue grandissime qualità dal trampolino potranno fare la differenza anche quest’anno e sulla carta sarà l’uomo da battere. Il suo principale rivale sarà il tedesco Johannes Rydzek, anche lui vincitore qui nel 2017 e reduce dall’oro olimpico di Pyeongchang. Attenzione poi anche ai connazionali Fabian Riessle ed Eric Frenzel, oltre ai norvegesi Jan Schmid, Jarl Magnus Riiber ed Espen Andersen. Menzione a parte per l’idolo di casa Eero Hirvonen che lo scorso anno è salito due volte sul podio e proverà a ripetersi.

Saranno tre gli azzurri in gara: Alessandro Pittin, Samuel Costa e Raffaele Buzzi. La punta dell’Italia sarà Pittin, che nella scorsa stagione è riuscito a tornare sul podio a Ramsau. La grande incognita per il 28enne carnico resta il salto. Se riuscirà a trovare buone sensazioni dal trampolino, allora potrà poi ambire ad un grande risultato, visto che sugli sci stretti è tra i migliori del circuito. Grande attesa poi per il ritorno in gara di Costa dopo oltre un anno di stop per un brutto infortunio al ginocchio sinistro. Il suo obiettivo sarà quello di passare il taglio per riprendere confidenza con le gare. Buzzi proverà invece a migliorare il 25° posto dello scorso anno. Infine l’Italia non parteciperà alla staffetta, in cui partiranno invece favoriti i campioni olimpici della Germania, che dovranno vedersela con Norvegia, Austria, Francia e i padroni di casa della Finlandia.













alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Facebook FIS Nordic Combined