Ciclocross, Coppa del Mondo 2018-2019: Van Der Poel vuole dominare a Koksijde. Arzuffi e Dorigoni per confermarsi sul podio

Domenica 25 novembre si svolgerà a Koksijde la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo di ciclocross. Il massimo circuito internazionale torna in Belgio, che ospiterà anche i due successivi appuntamenti a fine dicembre. Considerando gli ultimi risultati, non sarà però facile per i padroni di casa imporsi, visto che sulla carta saranno gli olandesi a partire ancora favoriti.

Nella gara maschile Mathieu Van Der Poel è pronto a continuare il suo dominio e a conquistare la dodicesima vittoria stagionale. Il 23enne olandese sta davvero dettando legge in ogni gara, vincendo nel DVV Trofee, nel Superprestige, agli Europei e appunto in Coppa del Mondo, dove ha trionfato in solitaria nelle ultime due tappe. Difficile pensare che qualcuno possa batterlo, ma i belgi ci proveranno comunque, a partire dal leader della generale Toon Aerts, oltre al campione iridato Wout Van Aert e ad un Michael Vanthourenhout particolarmente in forma. L’unico italiano in gara sarà Gioele Bertolini alla ricerca del primo acuto stagionale. Tra gli Under 23, l’Italia potrà invece ambire al podio con Jakob Dorigoni. Il 20enne azzurro ha ottenuto un ottimo secondo posto a Tabor, chiudendo a soli 11” dal fuoriclasse britannico Thomas Pidcock e cercherà di centrare un altro risultato importante per raggiungere il terzo posto in classifica generale.

In ambito femminile potremmo vedere invece una gara più aperta. Dopo aver saltato l’ultima tappa, torna in gara Marianne Vos, attuale leader della generale con due vittorie. Il duello per il successo potrebbe essere tutto tra olandesi, con Annemarie Worst, campionessa europea e Lucinda Brand, vincitrice dell’ultima tappa, che dovrebbero essere le sue principali rivali. Attenzione poi anche alle belghe Ellen Van Loy e Sanne Cant, campionessa iridata in carica. Tra le favorite ci sarà anche Alice Maria Arzuffi, che punterà a confermarsi sul podio dopo il terzo posto di Tabor. La 24enne brianzola ha raggiunto il livello delle migliori in questa stagione, riuscendo a duellare sempre per le posizioni di vertice. La vittoria nel Superprestige di Gavere ha dato poi un’ulteriore spinta all’azzurra, che vuole sfruttare l’ottimo momento di forma per essere ancora protagonista. In gara presente anche la veterana Eva Lechner.













Foto: Mariani Livephotosport