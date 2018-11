Ciclocross, Alice Maria Arzuffi nella storia! È la prima italiana a vincere nel Superprestige

Alice Maria Arzuffi ha scritto la storia del ciclocross azzurro a Gavere (Belgio). La 23enne brianzola è diventata infatti la prima atleta italiana a vincere nel Superprestige, il circuito internazionale più importante dopo la Coppa del Mondo. Arzuffi ha dominato la quarta tappa, trionfando in solitaria con 17” di vantaggio sulla britannica Nikki Brammeier, 38” sulla campionessa iridata, la belga Sanne Cant e la neocampionessa europea, l’olandese Annemarie Worts. Sesto posto invece per Eva Lechner a 51”.

Un risultato non certo casuale, ma che arriva dopo tanti anni di sacrifici e allentamenti specifici per questa disciplina. Infatti da inizio 2017 Arzuffi vive nella cittadina belga di Herentals, proprio per potersi preparare al meglio per queste gare. Ora l’azzurra è riuscita a realizzare il suo grande sogno come ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: “Vivere e correre in Belgio era un mio sogno e ora è realtà. È una cosa talmente bella che mi viene da piangere di gioia. Sono felice. Ho fatto molti sacrifici per arrivare fin qui e il merito è anche della squadra, la Steylaerts 777 dei direttori sportivi Bart Wellens e Mark Janssens, che mi hanno fatta crescere sotto ogni aspetto. Sono davvero entusiasta, eccome. Se mi avessero detto, ancora pochi anni fa, che un giorno avrei vinto una prova del Superprestige mi sarei messa a ridere”.













Foto: By Hoebele – Own work, CC BY-SA 4.0, Link