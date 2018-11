Ciclismo, Vincenzo Nibali incomincerà la stagione al Giro di Colombia 2019? Le prime conferme dal Sudamerica

Vincenzo Nibali potrebbe partecipare al Giro di Colombia 2019 e dunque iniziare la propria stagione in Sudamerica, disputando questa piccola corsa a tappe classificata come 2.1 nel World Tour. Lo Squalo deve ancora comunicare ufficialmente il proprio calendario di gare per il prossimo anno (lo farà a metà dicembre in occasione del ritiro della sua squadra in Croazia) ma trapelano già le prime indiscrezioni: come riporta la stampa locale, Jorge Ovidio Gonzalez (Presidente della Federciclo colombiana) avrebbe confermato la presenza del siciliano a questa corsa che si disputerà dal 12 al 17 febbraio.



Ovviamente aspettiamo eventualmente conferme o smentite da parte del capitano della Bahrain Merida che dunque potrebbe incominciare la propria stagione disputando quella che fino allo scorso anno si chiamava Oro y Paz, o magari già due settimane prima alla Vuelta a San Juan in Argentina. Al Tour di Colombia parteciperanno Chris Froome e Alejandro Valverde (già confermati) ma anche Nairo Quintana, Rigoberto Uran, Miguel Angel Lopez, Julian Alaphilippe: sarà una corsa di lusso, vedremo se ci sarà anche Vincenzo Nibali.













Foto: Pier Colombo