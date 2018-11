Ciclismo, Vincenzo Nibali e Fabio Aru di nuovo insieme alla UAE Emirates? Giuseppe Saronni: “Chi non lo vorrebbe?”

Vincenzo Nibali si sta preparando per la prossima stagione e i suoi allenamenti sullo sterrato in Toscana stanno tenendo banco negli ultimi giorni, lo Squalo sarà in ritiro con la sua squadra a dicembre a Hvar (Croazia) e indubbiamente sta pensando a quale sarà il suo futuro dopo il 2019. Il contratto del 34enne è infatti uno degli argomenti principali del ciclomercato, il messinese è in scadenza con la Bahrain Merida e sta valutando cosa fare a partire dal 2020: proseguirà su questa strada oppure sposerà una nuova causa? Si susseguono diverse indiscrezioni nell’ultimo periodo, Beppe Conti ha ulteriormente approfondito la vicenda durante Radio Corsa, la trasmissione Rai dedicata al ciclismo.



La questione contratto dovrebbe definirsi tra dicembre e febbraio, dunque entro massimo tre mesi sapremo quale sarà il futuro di Vincenzo Nibali. La Trek-Segafredo sarebbe in vantaggio, la formazione statunitense diretta da Luca Guercilena potrebbe acquisire le prestazioni del fenomeno siciliano che beneficerebbe di un lauto ingaggio e di una squadra di assoluto livello. Nelle ultime ore, però, sembra farsi più concreta l’ipotesi di un clamoroso approdo dello Squalo alla UAE Emirates, la squadra diretta da Giuseppe Saronni che avrebbe già parlato con il procuratore di Enzo. Lo stesso Saronni ha dichiarato al programma RAI Radio Corsa: “Chi non vorrebbe Vincenzo? È un grande campione e va forte dappertutto. È un sogno, poi è da vedere, non sempre i sogni si realizzano“.

Si potrebbe dunque materializzare la possibilità di un ricongiungimento tra Nibali e Fabio Aru, già compagni di squadra ai tempi dell’Astana. I due migliori italiani nelle corse a tappe potrebbero condividere nuovamente un pezzo della propria carriera ma staremo a vedere se davvero si concretizzerà questa ipotesi. Sull’attuale capitano della Bahrain Merida stava facendo un pensiero anche il Team Sky ma sembra un’ipotesi molto improbabile vista la presenza tra gli altri di Chris Froome e Geraint Thomas.













Foto: Valerio Origo