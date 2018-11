Ciclismo, tutti gli italiani che passeranno professionisti nel 2019 in team World Tour e Professional. Spiccano Affini e Moschetti

Tutto pronto per la nuova stagione per quanto riguarda il ciclismo su strada: saranno ben quattordici gli italiani che passeranno professionisti nel 2019 tra le migliori squadre WorldTour e Professional. Andiamo quindi a scoprire tutti i trasferimenti già ufficializzati.

Tra i più attesi ci sarà sicuramente Matteo Moschetti, uno dei velocisti più promettenti del panorama internazionale. In questa stagione ha conquistato ben otto vittorie con la maglia della Polartec-Kometa e il prossimo anno avrà l’occasione di fare il salto di qualità con la Trek – Segafredo. Altro uomo che potrebbe già dire la sua con i grandi è Edoardo Affini, grande cronoman, che ha conquistato l’oro ai Giochi del Mediterraneo e agli Europei Under23, sfiorando poi il podio ai Mondiali. Il prossimo anno lo vedremo in azione con la Mitchelton – Scott.

Occasione nel WorldTour anche per Andrea Garosio, passista scalatore che si è ben comportato con la d’Amico – Utensilnord e nel 2019 correrà con la Bahrain – Merida di Vincenzo Nibali. Per quanto riguarda le squadre Professional, da monitorare con attenzione i velocisti Giovanni Lonardi, alla Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini e Leonardo Fedrigo, all’Androni Giocattoli – Sidermec che prende anche Mattia Viel. La Bardiani – CSF punterà invece su Luca Covili, Alessandro Pessot e Francesco Romano, mentre Alessandro Fedeli correrà con la Delko Marseille Provence KTM. Poker di uomini in entrata per la Wilier-Triestina: Lorenzo Fortunato, Davide Gabburo, Moreno Marchetti e Umberto Marengo alla corte di Luca Scinto.

Di seguito l’elenco completo dei giovani italiani che passeranno professionisti nella prossima stagione.

Andrea Garosio Bahrain – Merida Edoardo Affini Mitchelton – Scott Matteo Moschetti Trek – Segafredo Leonardo Fedrigo Androni Giocattoli – Sidermec Mattia Viel Androni Giocattoli – Sidermec Luca Covili Bardiani – CSF Francesco Romano Bardiani – CSF Alessandro Fedeli Delko Marseille Provence KTM Lorenzo Fortunato Wilier Triestina Selle Italia Davide Gabburo Wilier Triestina Selle Italia Moreno Marchetti Wilier Triestina Selle Italia Umberto Marengo Wilier Triestina Selle Italia

Foto: Twitter Giro d’Italia under 23