Ciclismo, presentato il Tour of the Alps 2019: percorso impegnativo, cinque tappe prima del Giro d’Italia

Questa mattina è stato presentato il percorso del Tour of the Alps 2019, piccola corsa a tappe che si disputerà dal 22 al 26 aprile e che può essere considerata un antipasto del Giro d’Italia che scatterà due settimane dopo da Bologna. A essere coinvolti in questo evento euroregionale saranno il nostro Paese e l’Austria: non mancheranno le salite, il percorso è impegnativo anche se sembra meno selettivo rispetto agli ultimi anni.



Prima tappa con partenza e arrivo a Kufstein, 144 chilometri mossi ma che potrebbero portare a una volata. Seconda giornata con 179 km da Reith im Alpbachtal a Scena che potrebbero già fare la differenza. La terza tappa è quella più dura: 106 km da Salorno a Baselga di Pinè, un continuo saliscendi che potrebbe scombussolare la classifica. Negli ultimi due giorni sono previsti gli arrivi a Cles e a Bolzano con ancora diverse ascese che sicuramente si faranno sentire nelle gambe dei ciclisti. Di seguito le tappe del Tour of the Alps 2019.

CALENDARIO TAPPE TOUR OF THE ALPS 2019:

Lunedì 22 Aprile – Tappa 1: Kufstein – Kufstein, 144km

Martedì 23 Aprile – Tappa 2: Reith im Alpbachtal – Scena, 179km

Mercoledì 24 Aprile – Tappa 3: Salorno – Baselga di Pinè, 106km

Giovedì 25 Aprile – Tappa 4: Baselga di Pinè – Cles, 134km

Venerdì 26 Aprile – Tappa 5: Caldaro – Bolzano, 148km

ALTIMETRIE TAPPE TOUR OF THE ALPS 2019:













Foto: Valerio Origo