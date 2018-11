Ciclismo, i corridori italiani ancora senza contratto per la stagione 2019. Anche Filippo Pozzato in cerca di una squadra

Acquisti, cessioni: il mercato del ciclismo si è infiammato tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Ora ovviamente c’è una fase di stallo verso l’inizio della prossima stagione, quella del 2019: le rose delle squadre World Tour e Professional sono ormai quasi al completo, c’è bisogno solo di risolvere alcune questioni. Per quanto riguarda il Bel Paese sono addirittura undici i corridori che non hanno ancora firmato un contratto per l’annata successiva: in questo momento risulta davvero difficile trovare soluzioni interessanti. Tra gli uomini che sono nel massimo circuito internazionale troviamo Eros Capecchi (Quick-Step Floors) ed Eugenio Alafaci (Trek-Segafredo) che non hanno rinnovato il contratto e non si sono ancora accasati con altri team. Da sottolineare anche la situazione di Filippo Pozzato, all’ultima probabile stagione da professionista: per lui si erano aperte le porte del World Tour, ma al momento non ci sono state ufficialità.

Andiamo a scoprire tutti gli italiani senza contratto per il 2019:

WorldTour

Eros Capecchi (Quick-Step Floors)

Eugenio Alafaci (Trek-Segafredo)

Professional

Simone Ponzi (Nippo-Fantini)

Marco Tizza (Nippo-Fantini)

Andrea Peron (Novo Nordisk)

Umberto Poli (Novo Nordisk)

Simone Antonini (Wanty-GroupeGobert)

Liam Bertazzo (Wilier-Selle Italia)

Jacopo Mosca (Wilier-Selle Italia)

Filippo Pozzato (Wilier-Selle Italia)

Alex Turrin (Wilier-Selle Italia)













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo