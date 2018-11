Ciclismo, Andrea Tafi rivela: “Ho trovato una grande squadra per la Parigi-Roubaix 2019”

Per noi comuni mortali sarebbe solo una follia ma per chi nella sua carriera agonistica è stato abituato a vincere, soffrire, essere il capitano e fare il gregario in bicicletta nulla è davvero impossibile. Ciò che aveva sorpreso tutti era che Andrea Tafi, ultimo trionfatore italiano alla Parigi-Roubaix (1999), aveva detto chiaramente alcune settimane fa di voler tornare in sella e cimentarsi nella Classica Monumento per eccellenza l’anno venturo ed entrare nella storia.

Un progetto che sta prendendo forma, stando alle ultime notizie che arrivano. Il 52enne italiano, infatti, ha reso noto di essere molto vicino ad aver trovato un accordo con una squadra per cimentarsi nell’Inferno del Nord: “Tutti dicono che sono matto, ma non penso – le parole di Het Laatste Nieuws – Seguo il mio cuore. So quanto sia difficile, ma voglio anche vedere quali sono i miei limiti. Non mi pongo obiettivi in termini di risultato, voglio allenarmi e vedere cosa ne potrà venire fuori. I prossimi mesi saranno duri, ma è qualcosa che voglio assolutamente fare. È qualcosa che nessuno ha mai fatto nel ciclismo. Ho trovato una grande squadra ma sfortunatamente non posso ancora dire quale”.

A questo punto non resta che attendere il nome della compagine per un’impresa che, a conti fatti, andrebbe oltre quelle che si sono potute apprezzare nel mondo del pedale.













Foto: Lapresse