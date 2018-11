Ciclismo, Andrea Tafi registrato alla UCI: prende piede il sogno Parigi-Roubaix a 52 anni

Andrea Tafi è ufficialmente registrato alla UCI, l’Unione Ciclistica internazionale, e dunque può essere controllato nel quadro del passaporto biologico. Il 52enne è apparso nell’elenco fin dall’altro ieri, si tratta di un passo importante verso la partecipazione alla Parigi-Roubaix 2019, ormai grande obiettivo del 52enne che ha manifestato da qualche settimana l’intenzione di prendere parte all’Inferno del Nord dove vinse nel 1999 (è l’ultimo trionfatore italiano sulle pietre francesi).



Il sogno di vedere il toscano al via della celeberrima Classica è sempre più concreto, al momento attendiamo soltanto la conferma della squadra che lo ha ingaggiato (la Dimension Data è la maggiore indiziata). La registrazione alla UCI è uno step fondamentale perché senza questo adempimento un ciclista non può partecipare a corse professional come appunto la Parigi-Roubaix, facente parte del World Tour.













Foto: Lapresse