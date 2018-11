Parigi-Roubaix 2019, prende forma il sogno di Andrea Tafi. Dimension Data interessata all’ingaggio

I giorni passano e quello che a noi appassionati appare una dolce follia, potrebbe presto trasformarsi in una solida realtà. Andrea Tafi, ultimo trionfatore italiano della Parigi-Roubaix (1999), prosegue nel proprio progetto che lo vedrà con ogni probabilità in sella alla sua bicicletta nella Classica Monumento per eccellenza nel 2019.

Un qualcosa che non si era mai visto e che sta prendendo sempre più forma. Come rivelò lo stesso 52enne toscano, intervistato da Het Laatste Nieuws, c’è una grande squadra che sarebbe interessata ad investire in un’impresa ai limiti del paranormale. Affrontare l’Inferno del Nord ad un’età così avanzata è una sfida per il fisico e per la mente. Al momento Tafi non ha rivelato il nome del team interessato ad ingaggiarlo ma leggendo sulla Gazzetta dello Sport di stamane l’ipotesi più concreta sembrerebbe essere la sudafricana Dimension Data di Mark Cavendish, team World Tour di primo livello che sicuramente potrà prendere parte alla Roubaix dell’anno venturo.

L’idea del corridore nostrano, infatti, sembrerebbe aver colpito l’attenzione del generale manager Douglas Ryder anche per i ritorni economici che tutto questo potrebbe avere. Non solo sponsor ma anche beneficenza vista la volontà di distribuire biciclette ai giovani per raggiungere le proprie scuole. Ovviamente ad interessare sono anche gli effetti che una corsa del genere potranno avere sul ciclista nostrano, parlando per l’appunto di un classe ’66.

A questo punto non resta che aspettare buone nuove, certi che il nostro portacolori non desisterà.













Foto: Lapresse