Charles Leclerc, Test Abu Dhabi 2018 F1: “Una giornata emozionante, realizzato un sogno. Ottimo lavoro”

Charles Leclerc ha impressionato nella seconda giornata di Test Pirelli che si sono disputati ad Abu Dhabi. Il monegasco ha timbrato il miglior tempo al suo esordio con la Ferrari, scuderia con cui sarà titolare nel prossimo Mondiale di Formula Uno. Il 21enne ha destato un’ottima impressione nell’arco dei 135 giri percorsi al volante della Rossa, il miglior tempo ottenuto con la hypersoft versione 2019 garantisce ottimismo in vista del lungo inverno: ora spetterà al team realizzare una vettura altamente prestazionale che possa permettere ai piloti di lottare per il titolo iridato.

Charles Leclerc ha parlato dell’emozione provata in questa giornata particolare: “È un momento che aspettavo da tanto tempo – ha dichiarato a it.motorsport.com – e davvero non pensavo che un giorno questo sogno sarebbe diventato realtà. Sono contentissimo di tutto, di aver vissuto questa emozione ma anche del lavoro completato con la squadra. Una giornata emozionante!”.



Il monegasco si è soffermato anche sugli obiettivi di questo test: “Ogni volta che salgo su una macchina provo sempre a trovare il limite, e provo a farlo nel minor tempo possibile. Ma lo scopo del test era la comparazione delle mescole, e credo che abbiano fatto un buon lavoro, quindi siamo contenti. Ovviamente molti volti mi erano già noti, ma è stata la prima volta che sono entrato nel box da pilota titolare, ed è sempre un po’ speciale. Poi credo sia molto importante iniziare a familiarizzare con il metodo di lavoro, perché ogni squadra ha sempre un suo approccio, e sotto questo aspetto è importante entrare subito in sintonia in vista del prossimo anno”.

Riguardo al rapporto col prossimo compagno di squadra Sebastian Vettel: “Ci conosciamo abbastanza bene perché come pilota della Ferrari Driver Academy ho lavorato molto al simulatore ed in diverse occasioni ci siamo incontrati. Ieri abbiamo parlato un po’, non molto, ma è stato interessante sentire le sue impressioni e vederlo guidare”.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI