Champions League volley femminile 2018-2019, il calendario completo. Gli orari e il programma di tutti i gironi. Come vederla in tv

La Champions League 2018-2019 di volley femminile si preannuncia altamente spettacolare ed avvincente, le migliori 20 squadre del Vecchio Continente sono pronte a sfidarsi per alzare al cielo il trofeo. Le corazzate turche come VakifBank e Eczacibasi sono le grandi favorite della vigilia ma attenzione anche alle squadre italiane perché Novara e Conegliano hanno tutte le carte in regola per puntare in alto, Scandicci è pronta per debuttare in Europa.



Di seguito tutte le informazioni utili sulla Champions League 2018-2019 di volley femminile: il calendario completo con tutte le date e il programma, i cinque gironi eliminatori, come vedere le partite in tv e streaming, il regolamento.

CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019: IL CALENDARIO, IL PROGRAMMA E TUTTE LE DATE

FASE A GIRONI:

Prima giornata: 20-22 novembre

Seconda giornata: 18-20 dicembre

Terza giornata: 22-24 gennaio

Quarta giornata: 5-7 febbraio

Quinta giornata: 19-21 febbraio

Sesta giornata: 26 febbraio

QUARTI DI FINALE:

Andata: 12-14 marzo

Ritorno: 19-21 marzo

SEMIFINALI:

Andata: 2-4 aprile

Ritorno: 9-11 aprile

FINALE:

Gara secca: 18 maggio

CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: I CINQUE GIRONI ELIMINATORI

POOL A:

VakifBank Istanbul (Turchia)

Beziers VB (Francia)

Maritza Plovdiv (Bulgaria)

Allianz MTV Stuttgart (Germania)

POOL B:

Eczacibasi VitrA Istanbul (Turchia)

Dinamo Kazan (Russia)

Haemeenlinna (Finlandia)

Uralochka-NTMK Ekaterinburg (Russia)

POOL C:

Igor Gorgonzola Novara (Italia)

RC Cannes (Francia)

Minchanka Minsk (Bielorussia)

Budowlani Lodz (Polonia)

POOL D:

Imoco Volley Conegliano (Italia)

LKS Commercecon Lodz (Polonia)

SSC Palmerg Schwerin (Germania)

Savino Del Bene Scandicci (Italia)

POOL E:

Dinamo Mosca (Russia)

Chemik Police (Polonia)

CSM Bucarest (Romania)

Fenerbahce SK Istanbul (Turchia)

CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

I diritti della Champions League 2018-2019 di volley femminile sono stati acquistati da Dazn che trasmetterà tutte le partite delle squadre italiane e i migliori incontri in diretta streaming. La piattaforma è visibile su smart tv, cellulari, pc, tablet, consolle per videogiochi.

CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019: IL REGOLAMENTO

Alla Champions League 2018-2019 di volley femminile partecipano 20 squadre che sono state divise in cinque gironi da quattro formazioni ciascuno, pronte ad affrontarsi tra loro in sfide di andata e ritorno. Le prime cinque classificate e le tre migliori seconde accederanno ai quarti di finale che si disputeranno in incontri di andata e ritorno, proprio come le semifinali. La Finale si giocherà invece in gara secca, in sede ancora da definire.