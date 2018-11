Champions League volley 2018-2019, il calendario completo. Gli orari e il programma di tutti i gironi. Come vederla in tv

La Champions League 2018-2019 di volley maschile si preannuncia altamente spettacolare ed avvincente, le migliori 20 squadre del Vecchio Continente sono pronte a sfidarsi per alzare al cielo il trofeo attualmente detenuto dallo Zenit Kazan. La corazzata russa è sempre la grande favorita della vigilia ma quest’anno sarà priva di Wilfredo Leon che è passato a Perugia e proprio i Block Devils saranno i candidati al successo finale. L’Italia potrà contare anche su Modena di Ivan Zaytsev e su Civitanova di Osmany Juantorena, le nostre formazione hanno tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo alla massima competizione continentale.



Di seguito tutte le informazioni utili sulla Champions League 2018-2019 di volley maschile: il calendario completo con tutte le date e il programma, i cinque gironi eliminatori, come vedere le partite in tv e streaming, il regolamento.

CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019: IL CALENDARIO, IL PROGRAMMA E TUTTE LE DATE

FASE A GIRONI:

Prima giornata: 20-22 novembre

Seconda giornata: 18-20 dicembre

Terza giornata: 15-17 gennaio

Quarta giornata: 29-31 gennaio

Quinta giornata: 12-14 febbraio

Sesta giornata: 27 febbraio

QUARTI DI FINALE:

Andata: 12-14 marzo

Ritorno: 19-21 marzo

SEMIFINALI:

Andata: 2-4 aprile

Ritorno: 9-11 aprile

FINALE:

Gara secca: 19 maggio

CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: I CINQUE GIRONI ELIMINATORI

POOL A:

Zenit Kazan (Russia)

Halkbank Ankara (Turchia)

Knack Roeselare (Belgio)

United Volleys Frankfurt (Germania)

POOL B:

Cucine Lube Civitanova (Italia)

ZAKSA Kedzierzyn Kozle (Polonia)

VK CEZ Karlovarsko (Repubblica Ceca)

Azimut Modena (Italia)

POOL C:

Zenit San Pietroburgo (Russia)

VfB Friedrichshafen (Germania)

ACH Volley Lubiana (Slovenia)

Chaumont (Francia)

POOL D:

PGE Skra Belchatow (Polonia)

Berlin Recycling Volleys (Germania)

Greenyard Maaseik (Belgio)

Trefl Gdansk (Polonia)

POOL E:

Sir Colussi Sicoma Perugia (Italia)

Arkas Izmir (Turchia)

Tours VB (Francia)

Dinamo Mosca (Russia)

CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

I diritti della Champions League 2018-2019 di volley maschile sono stati acquistati da Dazn che trasmetterà tutte le partite delle squadre italiane e i migliori incontri in diretta streaming. La piattaforma è visibile su smart tv, cellulari, pc, tablet, consolle per videogiochi.

CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019: IL REGOLAMENTO

Alla Champions League 2018-2019 di volley maschile partecipano 20 squadre che sono state divise in cinque gironi da quattro formazioni ciascuno, pronte ad affrontarsi tra loro in sfide di andata e ritorno. Le prime cinque classificate e le tre migliori seconde accederanno ai quarti di finale che si disputeranno in incontri di andata e ritorno, proprio come le semifinali. La Finale si giocherà invece in gara secca, in sede ancora da definire.













Foto: Valerio Origo