Champions League, la Roma si qualifica agli ottavi di finale se… Tutte le combinazioni

La Roma ha sconfitto il CSKA Mosca per 2-1 e ormai è davvero a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio. I giallorossi torneranno in campo tra tre settimane per affrontare il Real Madrid, si preannuncia una partita durissima contro i Campioni d’Europa ma ai ragazzi di Eusebio Di Francesco basta davvero poco per essere tra le migliori sedici formazioni del Vecchio Continente.

LA ROMA SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DI FINALE SE…

– Vince o pareggia con il Real Madrid

– Perde col Real Madrid e il CSKA Mosca non vince col Viktoria Plzen

In tutti gli altri casi la qualificazione agli ottavi di finale sarebbe rimandata all’ultima giornata quando la Roma giocherà sul campo del Plzen e il Real Madrid ospiterà il CSKA Mosca. Ai giallorossi basterebbe fare un punto contro i cechi per chiudere i conti.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock