Champions League, il Napoli si qualifica agli ottavi se… Tutte le combinazioni: decisivo lo scontro diretto a Liverpool

Il Napoli ora è davvero vicino alla qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio. Gli azzurri hanno sconfitto la Stella Rossa Belgrado al San Paolo e si sono avvicinati al passaggio del turno ma la missione non è ancora completata, il traguardo non è ancora stato raggiunto matematicamente.



I ragazzi di Carlo Ancelotti affronteranno il Liverpool nell’ultimo incontro della fase a gironi: ad Anfield si potrà anche perdere anche con un gol di scarto ma vediamo nel dettaglio tutte le combinazioni. Il Napoli si qualifica agli ottavi di finale della Champions League e vince il girone se…:

IL NAPOLI SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DI FINALE SE…:

– Vince o pareggia contro il Liverpool.

– Perde contro il Liverpool con un solo gol di scarto (ma non 1-0 e in caso di 2-1 deve sperare che il PSG non pareggi).

– Perde contro il Liverpool con qualsiasi altro risultato e contemporaneamente il PSG non batte la Stella Rossa.

IL NAPOLI VINCE IL GIRONE E CHIUDE AL PRIMO POSTO SE…:

– Vince contro il Liverpool.

– Pareggia contro il Liverpool e il PSG non batte la Stella Rossa.













Foto: Gianfranco Carozza