Champions League, i risultati di oggi (7 novembre). City e Real a valanga, perde la Juventus, ok Bayern e Roma

Serata a due facce per le squadre italiane impegnate nella Champions League. La Roma ha sconfitto il CSKA Mosca a domicilio grazie alle reti di Manolas e Pellegrini, i giallorossi ora sono davvero a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale e si trovano a pari punti col Real Madrid che si è sbarazzato del Viktoria Plzen con un roboante 5-0 (doppietta di Benzema, gol di Casemiro e Bale nel primo tempo poi la manita firmata da Kroos).

In serata la Juventus ha assaporato la vittoria sul Manchester United grazie all’eurogol di Cristiano Ronaldo ma nel finale Mata e Pogba hanno ribaltato il risultato, ora i bianconeri dovranno conquistarsi il passaggio del turno nelle prossime due partite, a cominciare da quella contro il Valencia che ha sconfitto lo Young Boys per 3-1 (doppietta di Mina e rete di Soler). Spicca il vertiginoso 6-0 che il Manchester City ha inflitto allo Shakhtar Donetsk grazie alla tripletta di Gabriel Jesus ma segnano anche Silva, Sterling e Mahrez. Doppietta di Lewandowski per il 2-0 del Bayern sull’AEK Atene, il Lione assapora la vittoria sull’Hoffenheim ma si fa riprendere al 92′ da Kederabek, 1-1 tra Benfica e Ajax (sblocca Jonas, pareggia Tadic).

CHAMPIONS LEAGUE 2018, I RISULTATI DI OGGI (7 NOVEMBRE):

CSKA Mosca-Roma 1-2

Valencia-Young Boys 3-1

Bayern Monaco-AEK Atene 2-0

Benfica-Ajax 1-1

Juventus-Manchester United 1-2

Lione-Hoffenheim 2-2

Manchester City-Shakhtar Donetsk 6-0

Plzen-Real Madrid 0-5













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: bestino shutterstock