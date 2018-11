Calendario Test Match Rugby Novembre 2018: tutte le partite dell’Italia. Date, programma, orari e tv

La finestra autunnale dei Test Match di rugby si aprirà per la Nazionale italiana sabato 3 novembre con la trasferta negli States che vedrà opposti gli azzurri ai detentori del Sei Nazioni dell’Irlanda: si giocherà alle ore 21.00 italiane a Chicago e la gara sarà visibile su DAZN. Dopo la parentesi nordamericana si rientrerà in Italia per tre test mach casalinghi, tutti visibili su DMAX ed in streaming su DPLAY: sabato 10 a Firenze contro la Georgia, sabato 17 a Padova contro l’Australia ed infine sabato 24 contro la Nuova Zelanda a Roma. Tutti i test match giocati in casa avranno inizio alle ore 15.00. Per ciascuno dei quattro incontri OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale integrale in tempo reale.

Di seguito i test match del mese di novembre della Nazionale italiana:

3 novembre ore 21.00

Italia-Irlanda (a Chicago, Illinois, USA)

diretta streaming su DAZN

diretta live testuale su OA Sport

10 novembre ore 15.00

Italia-Georgia (a Firenze)

diretta tv su DMAX

diretta streaming su DPLAY

diretta live testuale su OA Sport

17 novembre ore 15.00

Italia-Australia (a Padova)

diretta tv su DMAX

diretta streaming su DPLAY

diretta live testuale su OA Sport

24 novembre ore 15.00

Italia-Nuova Zelanda (a Roma)

diretta tv su DMAX

diretta streaming su DPLAY

diretta live testuale su OA Sport













Foto: Lorenzo Di Cola