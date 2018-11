Calendario Serie A calcio, gli orari delle partite del fine settimana 1-2 dicembre e come vederle in tv e streaming

Nel weekend del 1-3 dicembre si disputerà la 14^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, ci aspetta un fine settimana davvero palpitante con dieci partite da seguire senza perdersi davvero nulla. I riflettori sono puntati su Roma-Inter, big match in programma alle ore 20.30 di domenica 2 dicembre: allo Stadio Olimpico andrà in scena la sfida tra le due deluse dell’ultimo turno di Champions League, i giallorossi proveranno a risollevare la testa in campionato, i nerazzurri vorranno dimenticare la sconfitta contro il Tottenham. La Juventus vuole proseguire la propria cavalcata al comando ma l’impegno casalingo contro la Fiorentina (domenica alle ore 18.00) non andrà assolutamente sottovalutato, i bianconeri vantano otto punti di vantaggio sul Napoli che vola a Bergamo per disputare il monday night.

Lunch match per il Milan a San Siro contro il Parma, fondamentale SPAL-Empoli ad aprire la giornata, sabato sera spazio a Sampdoria-Bologna. La Lazio incrocia il Chievo, domenica pomeriggio con tre sfide di metà classifica o salvezza. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di tutte le partite della 14^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio con tutte le indicazioni per seguirle in diretta tv e streaming.

SABATO 1° DICEMBRE:



15.00 SPAL-Empoli (diretta tv su Sky)

18.00 Fiorentina-Juventus (diretta tv su Sky)

20.30 Sampdoria-Bologna (diretta tv su DAZN)

DOMENICA 2 DICEMBRE:

12.30 Milan-Parma (diretta tv su DAZN)

15.00 Frosinone-Cagliari (diretta tv su Sky)

15.00 Torino-Genoa (diretta tv su Sky)

15.00 Sassuolo-Udinese (diretta tv su DAZN)

18.00 Chievo-Lazio (diretta tv su Sky)

20.30 Roma-Inter (diretta tv su Sky)

LUNEDI’ 3 DICEMBRE:

20.30 Atalanta-Napoli (diretta tv su Sky)

