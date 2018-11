Calendario Premier League oggi, gli orari di tutte le partite e come vederle in tv e streaming. Il programma completo

La Premier League, massimo campionato di calcio inglese, gioca tra oggi e lunedì 26 la tredicesima giornata: ben sette le gare odierne, con il sabato, come da tradizione anglosassone, che vede il numero maggiore di incontri. Per questo turno saranno due i posticipi domenicali e poi si giocherà il consueto Monday Night.

Si inizia alle ore 16.00 con sei incontri, tra i quali spiccano West Ham-Manchester City, trasmessa in diretta su Sky Sport Football, e Watford-Liverpool, che sarà trasmessa in differita sullo stesso canale alle 21.15. Alle ore 18.30 il match di cartello tra Tottenham e Chelsea, che verrà trasmesso in diretta sul medesimo canale e su Sky Sport Uno. Queste tre gare saranno visibili anche su SkyGo in diretta streaming.

Di seguito il programma completo delle gare odierne della tredicesima giornata della Premier League di calcio inglese:

Premier League di calcio – 13ma giornata 24.11. 16:00 Brighton Leicester 24.11. 16:00 Everton Cardiff 24.11. 16:00 Fulham Southampton 24.11. 16:00 Manchester Utd Crystal Palace 24.11. 16:00 Watford Liverpool Sky Sport Football in differita alle 21.15 24.11. 16:00 West Ham Manchester City Sky Sport Football 24.11. 18:30 Tottenham Chelsea Sky Sport Football e Sky Sport Uno













Foto: Mitch Gunn / Shutterstock.com