Calendario Premier League oggi (25 novembre), gli orari di tutte le partite e come vederle in tv e streaming. Il programma completo

La Premier League, massimo campionato di calcio inglese, dopo i sette incontri disputati nella giornata di ieri, vede oggi in programma per la tredicesima giornata due posticipi domenicali, che vanno a precedere il Monday Night. Fari puntati alle ore 14.30 su Bournemouth-Arsenal per una sfida tra due compagini separate da appena quattro punti in classifica.

Alle ore 17.00 toccherà invece a Wolverhampton-Huddersfield, incontro tra due squadre delle zone meno nobili della classifica, ma che sapranno dare spettacolo. Entrambe le gare saranno visibili in diretta tv su Sky Sport Football, mentre la diretta streaming sarà assicurata da SkyGo.

Di seguito il programma completo dei posticipi domenicali della tredicesima giornata della Premier League di calcio inglese:

Premier League di calcio – 13ma giornata 25.11. 14:30 Bournemouth – Arsenal Sky Sport Football 25.11. 17:00 Wolverhampton – Huddersfield Sky Sport Football













Foto: mitch gunn shutterstock