Calendario Nations League calcio 2019, gli orari delle partite di oggi e come vederle in tv. Il programma completo

Si apre, con la pausa dedicata alle Nazionali, l’ultima parte per quanto riguarda la Nations League di calcio. Il programma del week-end scatta con due incontri sulla carta davvero interessanti. Andiamo a scoprire gli orari delle partite di oggi (giovedì 15 novembre) e come vederle in TV.

Calendario Nations League giovedì 15 novembre

GRUPPO 2:

15 novembre, ore 20.45: Belgio-Islanda

La partita sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport. Sarà inoltre possibile vederla su pc, smartphone e tablet tramite l’applicazione Sky Go.

GRUPPO 4:

15 novembre, ore 20.45: Croazia-Spagna

Il match sarà trasmesso in diretta TV su Canale 5. La partita sarà disponibile anche in streaming su PC, smartphone e tablet grazie a Mediaset Play, app che può essere scaricata gratuitamente per seguire i contenuti preferiti anche fuori casa.













