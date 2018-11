Calcio, Sorteggio Europei Under21 2019: date, programma, orario e tv. Le possibili avversarie dell’Italia

Si avvicina il giorno del sorteggio della fase finale degli Europei Under21 di calcio che avranno il nostro Paese per protagonista, ospitando questa edizione della rassegna continentale. L’appuntamento è alle ore 18.00 a Bolognia il 23 novembre. Una fase finale che vedrà 12 squadre partecipanti: l’Italia (Paese ospitante), le nove vincitrici dei gironi di qualificazione e le due vincitrici degli spareggi.

L’ELENCO DELLE SQUADRE QUALIFICATE

Italia (organizzatrice)

Croazia (Vincitrice Gruppo 1)

Spagna (Vincitrice Gruppo 2)

Danimarca (Vincitrice Gruppo 3)

Inghilterra (Vincitrice Gruppo 4)

Germania (Vincitrice Gruppo 5, campione in carica)

Belgio (Vincitrice Gruppo 6)

Serbia (Vincitrice Gruppo 7)

Romania (Vincitrice Gruppo 8)

Francia (Vincitrice Gruppo 9)

Gli altri due posti se li contenderanno ai play-off Grecia – Austria e Polonia – Portogallo.

Il sorteggio si articolerà nel seguente modo: avremo 12 squadre suddivise in tre gironi da quattro. L’Italia sarà presente nel gruppo A come squadra numero 1, mentre le altre fasce e la struttura saranno chiare quando avremo tutte le compagini qualificate. Di sicuro si preannuncia una campionato di grande qualità essendoci compagini come Inghilterra, Francia, Germania e Spagna ai nastri di partenza che saranno senza dubbio in lizza per il successo finale.

A centrare la qualificazione alle semifinali saranno le vincenti dei gironi oltre alla migliore seconda e chiaramente le selezioni si affronteranno una sola volta. Opportuno ricordare che la competizione sarà importante anche per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le semifinalista staccheranno il biglietto per l’evento a Cinque Cerchi. Fase ad eliminazione diretta che avrà i seguenti incroci:

Semifinale 1: Vincente Gruppo A – Seconda Gruppo B o C o Vincente Gruppo C

Semifinale 2: Vincente Gruppo B – Seconda Gruppo A o Vincente Gruppo C

La copertura televisiva sarà garantita in diretta dalla Rai che, con un palinsesto da ufficializzare, darà grande spazio a questi Europei Under21.













Foto: OASport