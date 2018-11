Calcio, Serie A 2018-2019: Sassuolo-Lazio 1-1. Reti di Parolo e Ferrari, Immobile fermato dai legni

La Lazio non approfitta dello stop dell’Inter e non va oltre l’1-1 in casa del Sassuolo nel posticipo pomeridiano della 12ma giornata di Serie A: al vantaggio firmato da Parolo risponde subito il neroverde Ferrari. I biancocelesti fanno la partita, Immobile viene fermato dal palo, ma gli emiliani non rischiano più. Ripresa più soporifera, le squadre devono accontentarsi di un punto a testa.

Nel primo tempo subito ritmi alti: al 6′ Berardi per Boateng, servito in area Sensi che di testa sfiora il palo. Sul ribaltamento di fronte la Lazio passa in vantaggio: Luis Alberto calcia verso la porta, Ferrari ribatte sulla linea, Parolo come un falco trova il tap in vincente. Il pari del Sassuolo arriva al primo affondo: cross di Lirola, Ferrari stacca di testa e batte Strakosha, che riesce soltanto a toccare la sfera. Gioco non entusiasmante, lampi isolati da una parte e dall’altra: al 25′ Berardi spara alto da buona posizione, al 29′ in contropiede la Lazio coglie il palo con Immobile. Si va all’intervallo sul risultato di parità.

Nella ripresa prima vera occasione al 60′: Immobile si libera bene in area e conclude, ma viene murato. Al 67′ Immobile serve Milinkovic, ma il serbo si fa fermare sul più bello. All’88’ la Lazio rischia la beffa: palla persa dai biancocelesti, ne approfitta Babacar, che prova il pallonetto, ma la sfera finisce alta. Ultimo lampo di Correa, che in pieno recupero supera due avversari e conclude dal limite dell’area senza fortuna.

TABELLINO

Sassuolo-Lazio 1-1

Marcatori: 7′ Parolo (L), 15′ Ferrari.

Sassuolo: Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Sensi (68′ Djuricic), Locatelli, Duncan, Adjapong (82′ Rogerio); Berardi, Boateng (85′ Babacar). A disp.: Pegolo, Dell’Orco, Lemos, Rogerio, Peluso, Di Francesco, Djuricic, Magnanelli, Babacar, Trotta, Brignola, Matri. All.: De Zerbi.

Lazio: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, Leiva (78′ Berisha), Milinkovic, Lulic (73′ Lukaku); Luis Alberto (56′ Correa); Immobile. A disposizione: Proto, Bastos, Wallace, Durmisi, Lukaku, Marusic, Cataldi, Murgia, Badelj, Berisha, Correa, Rossi. Allenatore: S. Inzaghi.













roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock