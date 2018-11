Calcio, Serie A 2018-2019: Inter dominante a San Siro, doppietta di Gagliardini e 5-0 al Genoa

Dopo il Napoli risponde presente anche l’Inter nell’undicesima giornata del campionato di Serie A. Nel secondo anticipo infatti, a San Siro, i nerazzurri dominano in lungo e in largo prolungando il buonissimo periodo di forma: Genoa battuto per 5-0 al termine di un match davvero senza storia dal primo all’ultimo minuto. La banda di Luciano Spalletti tiene il passo dei partenopei e, in attesa della sfida della Juventus al Cagliari, vola a -3 punti dalla vetta.

Nel primo quarto d’ora i nerazzurri, nonostante un undici rivoluzionato per il turnover di Spalletti, chiudono l’incontro (da segnalare un Genoa mai in partita). La sblocca al 14′ Roberto Gagliardini, il raddoppio (subito dopo un brivido per un passaggio sbagliato di Handanovic che ha rischiato l’autogol) lo sigla Matteo Politano al 16′. Al 49′ arriva addirittura la doppietta per Gagliardini a chiudere l’incontro. Sul finale i nerazzurri si scatenano: nel recupero prima un ritrovato Joao Mario e poi il rientrante Radja Nainggolan arrotondano il risultato sul 5-0.

Inter-Genoa 5-0

MARCATORI: 14′ Gagliardini, 16′ Politano, 49′ Gagliardini, 90′ + 1 João Mario, 90′ + 2 Nainggolan

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Brozovic (87′ Nainggolan); Politano (58′ Keita), João Mario, Perisic (76′ Borja Valero); Lautaro Martinez. Allenatore: Spalletti

GENOA (3-5-2): I. Radu; Biraschi, Romero, Gunter; Pereira, Romulo (80′ Omeonga), Sandro (58′ Veloso), Bessa, Lazovic; Pandev (51′ Piatek), Kouamé. Allenatore: Juric

ARBITRO: Valeri di Roma.

AMMONITI: Lautaro Martinez (I), Gunter, Sandro, Veloso (G)













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com