Calcio, Serie A 2018-2019: Cagliari e Torino non si fanno male, 0-0 nel posticipo

Davvero poche emozioni, 45′ dove non ci sono stati tiri in porta e un secondo tempo con i granata in crescita. Si è concluso con uno scialbo 0-0 il posticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A di calcio: al Sant’Elia Cagliari e Torino non si fanno del male e portano a casa un punto a testa. Privati di Walter Mazzarri, colpito da un malore qualche giorno fa, i granata provano a far la partita, soprattutto nella ripresa, ma non riescono a sfondare negli ultimi trenta metri. Sul finale i piemontesi alzano il ritmo, anche inserendo forze fresche (Zaza e Parigini tra i più attivi), vanno al tiro con Belotti ma Cragno chiude bene la porta. Risultato comunque giusto. Da segnalare un infortunio per parte: Pavoletti ha avuto problemi per i sardi, Baselli per i granata.

Cagliari-Torino 0-0

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Romagna, Lykogiannis; Dessena, Cigarini (dall’85’ Bradaric), Barella; Ionita; Joao Pedro (dal 79′ Sau), Pavoletti (dal 62′ Cerri).

Panchina: Aresti, Rafael, Andreolli, Klavan, Pajac, Pisacane, Farias.

Allenatore: Rolando Maran.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Baselli (dal 76′ Lukic), Soriano (dal 69′ Zaza), Ansaldi (dal 74′ Parigini); Iago Falque, Belotti.

Panchina: Ichazo, Rosati, Evangelista, Damascan, Edera, Berenguer, Moretti, Bremer.

Allenatore: Nicolò Frustalupi.

ARBITRO: Fabrizio Pasqua di Tivoli.

NOTE: ammoniti Joao Pedro e Ceppitelli













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Cristiano Barni shutterstock