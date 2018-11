Calcio: Pallone d’Oro 2018, indiscrezioni dalla Francia danno Cristiano Ronaldo e Messi fuori, Varane, Modric e Mbappè finalisti

Sembra un’era che finisce, oppure è un’altra era che nasce. Ognuno la può vedere nel modo che preferisce, il fatto compiuto è sempre uno: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi non sarebbero tra i tre finalisti che si contenderanno il Pallone d’Oro 2018.

Questa è la sola interpretazione possibile del video promozionale che è stato diffuso sui profili social de L’Equipe nelle scorse ore, che propone il portoghese della Juventus come primo in ordine di apparizione, ma soltanto per un attimo. Dopo di lui, compaiono Kylian Mbappé, Raphael Varane e Luka Modric, in questo ordine. Gli stessi tre vengono riproposti a chiusura della clip, facendo dunque presumere un loro pesante coinvolgimento, e francamente non si vede che cosa possa esserci di più rispetto all’inserimento nella terna di finalisti.

Se tutto fosse confermato così com’è, ci sarebbe un’altra esclusione clamorosa, oltre a quella di CR7 e della Pulce: Antoine Griezmann, che tanto ha fatto per il Paese del quotidiano che il trofeo lo assegna ogni anno dal lontano 1956. Il trascinatore della Francia ai Mondiali compare anch’egli nel video, ma fugacemente e oltretutto con la maglia dell’Atletico Madrid.













Credits: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock