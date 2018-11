Calcio, Nations League 2019: Spagna a caccia della vittoria in Croazia per blindare il primo posto, Grecia-Finlandia decisiva per la promozione in Lega B

Oggi prenderanno il via le partite dell’ultima finestra dedicata alla fase a gironi della UEFA Nations League 2019, con nove sfide in programma tra cui alcuni scontri diretti fondamentali che decideranno le sorti dei vari raggruppamenti. La sfida di cartello della giornata è sicuramente Croazia-Spagna, con gli iberici che hanno la possibilità di festeggiare il primo posto nel gruppo 4 della Lega A e la conseguente qualificazione alle Final Four in caso di successo contro i vice-campioni iridati in carica. I balcanici sono costretti a conquistare i tre punti per sperare ancora in una miracolosa rimonta per la vetta del raggruppamento, anche se non sarà semplice avere la meglio di una corazzata iberica che all’andata ha rifilato una sonora lezione a Modric e compagni (6-0!).

Nel secondo match della Lega A della giornata il Belgio ospiterà l’Islanda, aritmeticamente condannata alla retrocessione, per allungare a +3 sulla Svizzera in vista dello scontro diretto decisivo per la leadership del gruppo 2. I Diavoli Rossi sono nettamente favoriti ma non dovranno sottovalutare eccessivamente l’impegno, considerando la grande organizzazione tattica e l’immenso spirito di sacrificio che mettono in campo i giocatori islandesi, i quali si sono rivelati al grande pubblico ad Euro 2016 arrivando ai quarti di finale.

Nelle leghe inferiori si svolgeranno ben 7 partite, tra cui un paio di scontri diretti decisivi che potrebbero emettere i primi verdetti. Nell’unico incontro di giornata della Lega B si scontrano Austria e Bosnia-Erzegovina, con Dzeko e compagni che hanno due risultati su tre per poter brindare al primo posto nel gruppo 3 e alla promozione in Lega A. Gli austriaci proveranno a fare un’impresa rimandando il verdetto all’ultima giornata, ma devono necessariamente vincere ribaltando lo 0-1 dell’andata. Nella Lega C la Grecia si gioca le residue chance di promozione in casa con la capolista del gruppo 2, la Finlandia. Gli ellenici proveranno a far valere il fattore campo per vincere con almeno due gol di scarto (per avere lo scontro diretto favorevole in caso di arrivo a pari punti) in modo da tornare a -3 dalla vetta prima dell’ultima giornata. Nell’altro match del girone l’Ungheria del bolognese Adam Nagy ospita l’Estonia in un autentico spareggio salvezza per la permanenza in Lega C.



In Lega D sono in programma quattro partite, due del gruppo 1 e due del gruppo 2. Nel primo raggruppamento la Georgia si è già assicurata la prima posizione e la conseguente promozione, ma proverà a chiudere come migliore delle prime classificate nei gironi di Lega D per essere inserita in quarta fascia al sorteggio per le qualificazioni ad Euro 2020. Kazakistan-Lettonia e Andorra-Georgia sono i match in programma del gruppo 1, mentre nel secondo girone si disputa un vero e proprio spareggio promozione tra Lussemburgo e Bielorussia, con i primi che hanno il vantaggio di giocare in casa e di vantare una lunghezza di vantaggio in classifica. Chiude il programma San Marino-Moldavia, con la compagine allenata da Franco Varrella che proverà a conquistare il primo punto in Nations League dopo quattro sconfitte molto pesanti.













Foto: A.PAES / Shutterstock.com