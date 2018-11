Calcio, Nations League 2019: le partite di oggi. Olanda e Francia si giocano il pass per la Final Four, Galles e Danimarca la promozione in Lega A

Oggi (venerdì 16 novembre) si giocheranno sette partite valide per la quinta giornata della fase a gironi della Nations League 2019 di calcio. Il big match sarà quello tra Olanda e Francia, mentre l’altra sfida di cartello sarà tra Galles e Danimarca, scontro diretto per la promozione in Lega A. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutte le partite odierne della Nations League.

Lega A

L’unica partita della massima divisione di oggi sarà Olanda-Francia. Al De Kuip Stadium di Rotterdam assisteremo ad una sfida potenzialmente decisiva per decretare chi otterrà il pass per la Final Four nel Gruppo 1. Ai transalpini basterà infatti un pareggio per qualificarsi, mentre i padroni di casa dovranno vincere per mantenere viva la speranza nella successiva sfida con la Germania. I Campioni del Mondo hanno vinto all’andata 2-1 e proveranno ad allungare la striscia di 15 partite consecutive senza sconfitte. Dall’altra parte gli Oranje, dopo aver travolto la Germania 3-0, proveranno un’altra impresa davanti al proprio pubblico.

Lega B

Scontro diretto tra Galles e Danimarca per la promozione in Lega A, chi vincerà la sfida di Cardiff volerà nella massima categoria come prima del Gruppo 4. Una partita che si preannuncia equilibrata, con i danesi che hanno vinto 2-0 all’andata, ma non sarà facile ripetersi in trasferta, vista la solidità dei gallesi. Bale da una parte, Eriksen dall’altra, ci sarà da divertirsi. La Slovacchia ospiterà invece l’Ucraina, già certa della promozione nel Gruppo 1. I padroni di casa proveranno a sfruttare questa situazione per fare risultato ed evitare la retrocessione.

Lega C



Si giocano due partite del Gruppo 3 con le capoliste Norvegia e Bulgaria impegnate in trasferta, rispettivamente con Slovenia e Cipro. Norvegesi e bulgari, che sono appaiati in testa alla classifica con nove punti, dovranno fare risultato per non lasciarsi sfuggire la vetta, mentre gli avversari proveranno a sfruttare il fattore campo per conquistare punti preziosi per la salvezza.

Lega D

Infine nell’ultima divisione si disputeranno due sfide del Gruppo 4: Gibilterra-Armenia e Liechtenstein-Macedonia. Al momento si trova al comando la Macedonia con nove punti, che per restarci proverà a ripetere la prestazione dell’andata, quando travolse 4-1 il Liechtenstein, che è invece ultimo con tre punti. Gibilterra e Armenia sono invece appaiate a sei punti, con i padroni di casa che andranno a caccia del record della terza vittoria consecutiva.













