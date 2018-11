Calcio, Nations League 2019: la Croazia supera la Spagna, il Belgio vicino alla Final Four

Iniziata oggi la quinta giornata di incontri della Nations League 2019 di calcio e nella Lega A due gli incontri di una certa rilevanza che hanno attratto l’attenzione del pubblico.

A Zagabria, nel match valido per il gruppo 4, sono scese in campo la Croazia, vice campione del mondo, e la Spagna. Per i croati la necessità era quella di vincere per poter ancora sperare di giocarsi le proprie chance di permanenza in A. Missione compiuta per gli uomini di Zlatko Dalic che sul filo di lana hanno superato le Furie Rosse 3-2. A sbloccare il risultato ci ha pensato Andrej Kramarić al 54′ ma dopo 2′ gli spagnoli hanno risposto con Dani Ceballos. E’ entrato in scena Tin Jedvaj che al 69′ ha trafitto la porta iberica per il nuovo vantaggio croato. Al 78′ calcio di rigore per gli spagnoli che il freddissimo Sergio Ramos ha trasformato al 78′. Quando sembrava profilarsi il pareggio, Jedvaj riesce a tirar fuori dal cilindro il gol del 3-2 che ha riaperto i giochi nel girone. Final Four a rischio per la Spagna che sarebbe fuori in caso di vittoria dell’Inghilterra o della Croazia che si affronteranno a Wembley nell’ultimo match (domenica 18 novembre). Per gli slavi la possibilità di conquistare la qualificazione battendo gli inglesi.

A Bruxelles il Belgio parte con le marce basse ma poi vien fuori alla distanza nella sfida contro l’Islanda, valida per il gruppo 2. I Diavoli Rossi si sono imposti 2-0 con una doppietta di Michy Batshuayi (65′, 81′) e sono vicinissimi alla Final Four. Basterà infatti un pareggio contro la Svizzera per centrare l’obiettivo. Per gli islandesi è retrocessione in B.













Foto: Oleksandr Osipov / Shutterstock.com