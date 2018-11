Calcio, Mondiali 2030: Serbia, Bulgaria, Romania e Grecia propongono una candidatura congiunta

Spunta l’ipotesi di una candidatura congiunta di quattro paesi balcanici per i Mondiali 2030 di calcio. Come riportato dall’Ansa, Serbia, Bulgaria, Romania e Grecia intendono candidarsi per organizzare l’edizione del centenario. A dare l’annuncio è stato il presidente serbo Aleksandar Vucic, al termine di un incontro con gli omologhi degli altri tre paesi coinvolti, aggiungendo poi che l’idea è stata del premier greco Alexis Tsipras.

Come sottolineato dallo stesso Vucic, questo progetto rappresenterebbe una grande sfida per la Serbia, come del resto per gli altri paesi, perché bisognerebbe costruire stadi e strutture completamente nuove, visto che quelli attuali non sarebbero all’altezza dell’evento. Inoltre si sta valutando anche una candidatura per gli Europei del 2028.













alessandro.farina@oasport.it

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com