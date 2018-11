Calcio: Massimiliano Allegri vince la Panchina d’Oro. Il tecnico della Juventus precede Sarri e Simone Inzaghi

Foto LaPresse - Jennifer Lorenzini 12/11/2018 Firenze ( Italia) Premio "Panchina d'oro 2018", Centro Tecnico Federale di Coverciano Nella foto: Massimiliano Allegri miglior allenatore della Serie A per la stagione 2017-2018 Photo LaPresse - Jennifer Lorenzini 12 November 2018 Firenze (Italy) Sport Soccer Italy Prize "Panchina d'oro 2018" - "Coverciano" In the pic: Massimiliano Allegri best coach of Serie A in the season 2017-2018

Costante come la sua Juventus. Massimiliano Allegri si aggiudica per la quarta volta in carriera la Panchina d’Oro. Il tecnico della Juventus ha vinto il premio riservato al miglior tecnico della precedente stagione nella Serie A di calcio, precedendo l’ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri, quest’anno alla guida del Chelsea, e l’attuale mister della Lazio Simone Inzaghi. Allegri ha ricevuto 17 preferenze contro le 8 dei due colleghi citati, secondi con gli stessi voti (8 ciascuno).

Una cerimonia che ha avuto luogo a Coverciano e nella quale il 51enne livornese ci ha tenuto a ringraziare tutti, in primis il suo staff: “Ringrazio tutti ma soprattutto la società e i giocatori, sono loro che vanno in campo e vincono le partite. Per me è sempre un piacere essere qui, sono emozionato come sempre. Il merito, ripeto, è sempre di tutti quelli che lavorano con me, sono molto fortunato ad avere uno staff che lavora molto bene e mi toglie molto lavoro” (fonte: gazzetta.it). Vecchia Signora che quest’anno mira a ripetersi in Italia, con il sogno Champions League ben presente, tenendo conto dell’importante campagna acquisti fatta: “L’obiettivo è cercare di vincere l’ottavo scudetto e poi questa benedetta Champions, vediamo se avremo un pizzico di fortuna dalla nostra parte”.

La Panchina d’Argento invece è andata ad Aurelio Andreazzoli, ex tecnico dell’Empoli, premiato per la promozione dell’anno scorso con il club toscano nella massima serie. Sono stati 30 i voti in suo favore, staccando decisamente Roberto D’Aversa (allenatore del Parma) e Filippo Inzaghi (allenatore l’anno passato del Venezia e in questa stagione del Bologna in Serie A). Miglior tecnico della Serie C e della Serie A di calcio femminile sono stati Paolo Zanetti e Gianpietro Piovani.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse