Calcio, i migliori italiani della dodicesima giornata di Serie A. Parolo ancora a segno, Provedel impeccabile, si rivede Cristante

La dodicesima giornata della Serie A di calcio ha visto Juventus e Napoli proseguire la loro marcia, superando rispettivamente Milan e Genoa, mentre l’Inter ha subito una pesante sconfitta contro l’Atalanta. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori calciatori italiani in campo in questo fine settimana di campionato.

Marco Parolo (Lazio): tre gol in una settimana, dopo SPAL e Marsiglia, va a segno anche con il Sassuolo. Si fa trovare sempre nel posto giusto e sblocca la partita con un tap in da due passi, sfruttando la deviazione avversaria. In generale fa poi la solita partita di grande sostanza a centrocampo.

Ivan Provedel (Empoli): è stato davvero impeccabile tra i pali ed è gran parte merito suo se l’Empoli è tornata alla vittoria. È riuscito a deviare moltissimi tiri e soprattutto a salvare il risultato nel finale con una parata davvero miracolosa.

Bryan Cristante (Roma): dopo una prima parte di stagione opaca, riesce finalmente a ritrovare una prestazione ai suoi livelli. Ottima partita con la Sampdoria, con l’assist dell’1-0 e poi tanti passaggi vincenti in mezzo al campo.

Manuel Lazzari (SPAL): ancora protagonista e ancora fondamentale per i suoi. È infatti lui a siglare l’assist per entrambi i gol e inoltre grazie alle sue grandi progressioni sulla fascia riesce a mantenere sempre pericolose le azioni offensive.

Riccardo Orsolini (Bologna): entra in campo e dà una svolta alla partita, segnando alla prima occasione il gol decisivo del pareggio con un grande colpo di testa. Continua poi a spingere al massimo, provandoci più volte dalla distanza.













alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock