Calcio, Final Four Nations League 2019: quando e dove si gioca? Programma, orari e tv

La Finale Four della Nations League 2019 si giocherà tra il 5 e il 9 giugno 2019 in sede ancora da definire. Le vincitrici dei quattro gironi della Serie A della neonata competizione organizzata dalla UEFA si qualificano agli atti conclusivi che mettono in palio il trofeo. Si preannuncia grande spettacolo, si giocherà in una Nazione tra quelle delle squadre ammesse e gli accoppiamenti delle due semifinali verranno definiti tramite un sorteggio.

QUANDO SI GIOCA LA FINAL FOUR DELLA NATIONS LEAGUE? DATE E CALENDARIO

Le semifinali si giocheranno il 5-6 giugno 2019, le finali si disputeranno il 9 giugno.

DOVE SI GIOCA LA FINAL FOUR DELLA NATIONS LEAGUE?

La sede deve essere ancora definita, si giocherà in casa di una delle quattro Nazionali qualificate.

DOVE SI VEDRA’ LA FINAL FOUR DELLA NATIONS LEAGUE? TV E STREAMING

La Rai ha sempre trasmesso le partite dell'Italia, Mediaset ha mandato in onda gli altri incontri. Per la Final Four non si conoscono ancora i dettagli.













