Calcio femminile, Serie A 2018-2019: Milan bloccato dalla Florentia, goleade di Juventus, Fiorentina e Roma nella settima giornata

Settima giornata ricca di gol quella della Serie A di calcio femminile. In attesa del posticipo domenicale tra Orobica ed Atalanta Mozzanica (ore 12.30), sono state ben 25 le marcature messe a segno in questo turno.

Cominciamo però dal risultato più sorprendente ovvero il pareggio 1-1 del Milan capolista contro la neo promossa Florentia. Non è bastato, infatti, il gol di Valentina Bergamaschi al 68′ a regalare i tre punti alle ragazze di Carolina Morace. La marcatura di Deborah Salvatori Rinaldi all’85’ ha permesso alla formazione di casa di fermare sul pari le rossonere e, nello stesso tempo, confermarsi nelle zone alte della classifica (quinta posizione). Del mezzo passo falso delle milaniste hanno approfittato Juventus Women e Fiorentina. Le bianconere si sono imposte con un netto 5-0 contro il Bari Pink Sport Time. Le calciatrici allenate da Rita Guarino sono andate a segno con Aurora Galli su rigore al 10′, Barbara Bonansea al 15′, Arianna Caruso al 24′, Cristiana Girelli al 37′ e Sara Gama al 47′. Un risultato che consente alla Vecchia Signora di portarsi a -1 dal Milan. A -2, ma con una partita da recuperare (il 5 dicembre contro il Bari), le viola hanno sbancato lo stadio “Olivieri” di Verona, rifilando alle scaligere un netto 6-2. Una tripletta di Lana Clelland (28′, 78′, 90+1′), Ilaria Mauro al 38′, Valery Vigilucci al 40′ e Tatiana Bonetti al 62′ le marcatrici della formazione allenata da Antonio Cincotta. A nulla sono valse le reti di Sara Baldi al 71′ e Laura Rus al 73′ al Verona.

Né vincitori e né vinti tra Tavagnacco e Sassuolo: è terminata 1-1 in terra friulana. A sbloccare il risultato è stata la scozzese Eilish McSorley, portando in vantaggio le neroverdi. Le gialloblu hanno però trovato la via del pareggio con Caterina Ferin al 86′. Ha allungato, invece, la sua striscia vincente la Roma. Le capitoline hanno letteralmente travolto il ChievoVerona Valpo con un 7-1 che non ha ammesso repliche. Claudia Ciccotti al 15′, Annamaria Serturini al 41′ e al 67′, Elisa Bartoli al 57′, Giada Greggi al 71′, Emma Lipman al 73’e Federica Di Criscio al 77′ le giallorosse che hanno gonfiato la rete. Per le ospiti il gol dell’illusorio pareggio è stato realizzato da Stefania Tarenzi al 27′.

Risultati 7a giornata di Serie A 2018-19

Florentia – Milan 1-1

69’ Bergamaschi (M), 86’ Rinaldi (F).

Juventus Women – Pink Sport Bari 5-0

13’ rig. Galli (J), 14’ Bonansea (J), 25’ Caruso (J), 36’ Girelli (J), 47’ Gama (J).

Roma – Chievo Verona Valpo 7-1

15’ Ciccotti (R), 27’ Tarenzi (C), 41’ Serturini (R), 57’ Bartoli (R), 66’ Serturini (R), 71’ Greggi (R), 73’ Lipman (R), 77’ Di Criscio (R).

Tavagnacco – Sassuolo 1-1

16’ Mc Sorley (S), 86’ Ferin (T).

Verona – Fiorentina 2-6

27’ Clelland (F), 38’ Mauro (F), 40’ Vigliucci (F), 63’ Bonetti (F), 71’ Baldi (V), 73’ Rus (V), 78’ Clelland (F), 91’ Clelland (F).

Orobica – Mozzanica (Domenica 18 novembre)

Diretta su Sky Sport – Ore 12:30

CLASSIFICA SERIE A

1.Milan 17

2.Juventus 16

3.Fiorentina logo 15

4.Sassuolo logo 12

5.Florentia 11

6.Roma 10

7.Tavagnacco 8

8.Verona 7

9.ChievoVerona Valpo 7

10.Mozzanica 4

11.Orobica logo 3

12.Pink Sport Time 3













Foto: Claudio Bosco / Livephotosport